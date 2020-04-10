10 Nisan 2020, Cuma

BASKETBOL

Cedi Osman: Türkiye için oynamayı özledim

Cedi Osman: Türkiye için oynamayı özledim
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Amerikan Ligi (NBA) takımlarında 'ta forma giyen milli basketbolcu , 'nın internet sitesinde yer alan yazıda milli takım formasını giymeyi özlediğini söyledi.

, 'nın internet sitesinde yer alan yazısında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçirdiğini ifade etti.

Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de için oynamayı özledim." yorumunu yaptı.

Milli formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını aktaran Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi o anları düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

25 yaşındaki basketbolcu, Türkiye tarihinin en iyi beşini ise, ", Cedi Osman/Furkan Korkmaz, , ve ." şeklinde seçti.

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