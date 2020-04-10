Cedi Osman: Türkiye için oynamayı özledim
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarında Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazıda milli takım formasını giymeyi özlediğini söyledi.
Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazısında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçirdiğini ifade etti.
Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de Türkiye için oynamayı özledim." yorumunu yaptı.
Milli formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını aktaran Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi o anları düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
25 yaşındaki basketbolcu, Türkiye tarihinin en iyi beşini ise, "Kerem Tunçeri, Cedi Osman/Furkan Korkmaz, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Mehmet Okur." şeklinde seçti.
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