10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yapıyor

Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yapıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı boş geçirmeyen Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yapıyor.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolcuların görüntülerinden bir kolaj klip paylaşıldı. Görüntülerde futbolcuların verilen program dahilinde yaptığı kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları yer aldı.

Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

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