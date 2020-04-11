11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

"Lopes'i hemen gönderin"

Lopes'i hemen gönderin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

'nin için Sevilla ile görüştüğü iddiası, Endülüs ekibinin taraftarlarını sevindirdi. Portekizli oyuncunun performansından memnun olmayan kırmızı beyazlılar, sosyal medyada yönetime, "Hemen gönderin" çağrısı yaptı

'nin için Sevilla ile görüştüğü iddiası, Endülüs ekibinin taraftarlarını sevindirdi. Portekizli oyuncunun performansından memnun olmayan kırmızı beyazlılar, sosyal medyada yönetime, "Hemen gönderin" çağrısı yaptı. Monaco'dan sezon başında 25 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki Lopes, Sevilla'da 13 maçta 1 asist yapabildi.

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