"Lopes'i hemen gönderin"

Fenerbahçe'nin Rony Lopes için Sevilla ile görüştüğü iddiası, Endülüs ekibinin taraftarlarını sevindirdi. Portekizli oyuncunun performansından memnun olmayan kırmızı beyazlılar, sosyal medyada yönetime, "Hemen gönderin" çağrısı yaptı

Fenerbahçe'nin Rony Lopes için Sevilla ile görüştüğü iddiası, Endülüs ekibinin taraftarlarını sevindirdi. Portekizli oyuncunun performansından memnun olmayan kırmızı beyazlılar, sosyal medyada yönetime, "Hemen gönderin" çağrısı yaptı. Monaco'dan sezon başında 25 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki Lopes, Sevilla'da 13 maçta 1 asist yapabildi.

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