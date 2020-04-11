11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Asamoah'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Asamoah'ın menajerinden F.Bahçe açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Ganalı yıldızın menajeri, ‘Fenerbahçe ile anlaştı’ iddiasını yalanlamadı, “Konuşmak için henüz erken” dedi. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda için devreye gireceği ve yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Inter'in transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Kwadwo 'ın menajeri, Fenerbahçe ile anlaştıkları haberleriyle ilgili olarak renk vermeyerek, "Bunları konuşmak için şu an erken" dedi. Menajerin iddiaları yalanlamaması dikkat çekti. Sol beke takviye yapacak olan sarı- lacivertli takımın, ocak ayında da talip olduğu Ganalı için Corona virüsü sürecinin ardından resmen harekete geçeceği belirtiliyor. İnter'in gözden çıkardığı 31 yaşındaki Asamoah için zorluk çıkarması beklenmiyor.

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