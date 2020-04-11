Asamoah'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Ganalı yıldızın menajeri, ‘Fenerbahçe ile anlaştı’ iddiasını yalanlamadı, “Konuşmak için henüz erken” dedi. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda Asamoah için devreye gireceği ve yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Inter'in transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Kwadwo Asamoah'ın menajeri, Fenerbahçe ile anlaştıkları haberleriyle ilgili olarak renk vermeyerek, "Bunları konuşmak için şu an erken" dedi. Menajerin iddiaları yalanlamaması dikkat çekti. Sol beke takviye yapacak olan sarı- lacivertli takımın, ocak ayında da talip olduğu Ganalı için Corona virüsü sürecinin ardından resmen harekete geçeceği belirtiliyor. İnter'in gözden çıkardığı 31 yaşındaki Asamoah için zorluk çıkarması beklenmiyor.

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