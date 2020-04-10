Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek! Gündemdeki isimler...

JOKER ASAMOAH

Fanatik'te yer alan habere göre, Kwadwo Asamoah ismi geçen sezon Türk basınını çok meşgul etmişti. Ancak Ganalıyı isteyen takım Galatasaray'dı. Sarı- kırmızılıların transferinde başarılı olamadığı yıldız için bu kez Fenerbahçe devrede. Asamoah'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak şu anda bile forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, sol beke yapılacak transferle iyice gözden düşecek.