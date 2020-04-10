10 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek! Gündemdeki isimler...

Fenerbahçe, corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen aradan yararlanarak transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte öncelikli hedef sol bek... Bu sezon kadrosunda sadece Hasan Ali Kaldırım'ı barındıran sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncunun sakatlanmasıyla birlikte bu mevkide sorun yaşamış ve Nabil Dirar sol bek oynamaya başlamıştı. Sol bek mevkisindeki sıkıntıyı kökten çözmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, bu kapsamda listesine 3 ismi aldı. İşte Sarı Kanarya'nın sol bek adayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:56
ABONE OL
  • 1
  • 7
Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek! Gündemdeki isimler...

CANER YUVAYA DÖNEBİLİR
Caner Erkin, 6 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra 2016'da bedelsiz olarak İnter'in yolunu tutmuştu. Ancak hemen ardından Beşiktaş'a önce kiralandı sonra da bonservisiyle birlikte transfer oldu. Caner'in siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

  • 2
  • 7
Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek! Gündemdeki isimler...

31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilere bedelsiz olarak dönme ihtimali bulunuyor. Yönetimin, Caner ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Fakat taraftarlar Fenerbahçe'den ayrılış şekli ve İnter'e imza atıp sonrasında ezeli rakip Beşiktaş'a gitmesi nedeniyle Caner Erkin'e sıcak bakmıyor.

  • 3
  • 7
Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek! Gündemdeki isimler...

JOKER ASAMOAH
Fanatik'te yer alan habere göre, Kwadwo Asamoah ismi geçen sezon Türk basınını çok meşgul etmişti. Ancak Ganalıyı isteyen takım Galatasaray'dı. Sarı- kırmızılıların transferinde başarılı olamadığı yıldız için bu kez Fenerbahçe devrede. Asamoah'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak şu anda bile forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, sol beke yapılacak transferle iyice gözden düşecek.

  • 4
  • 7
Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek! Gündemdeki isimler...

Asamoah'ın orta saha ve sol açıkta da oynayabilen joker bir futbolcu olması önemli bir artı. İnter, Ganalı için görüşmeye hazır. Yönetim, Ganalı ismin menajeri Pastorello ile ilk teması kurdu.

  • 5
  • 7
Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek! Gündemdeki isimler...

N'SKALA GELMEYE HAZIR
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'den tek sol bek adayı Caner Erkin değil. Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Fabrice N'Skala'yla da yakın temasta. Hatta sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol bek ile Kanarya'nın ön sözleşme yaptığı bile iddia edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör