11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Roma rakip

F.Bahçe'ye kötü haber! İtalyan devi devreye girdi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren , yaz döneminde ile olan sözleşmesi sona erecek olan Pedro'yu gündemine almıştı. Sarı lacivertli ekibin bu hamlesine bir rakip çıktı. İtalyan kaynaklarca verilen haberde İspanyol yıldıza İtalyan devinin talip olduğu yazıldı. İşte detaylar...

transferde vites arttırdı! Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'nın major liglerine ara verilmesinin ardından sarı lacivertliler boş durmadı ve gelecek sezonun kadro planlaması için transferde düğmeye bastı.

Buna göre önceliğini sol bek pozisyonu için kullanacak Kanarya, sezon sonunda Inter'deki sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah için menajeriyle temasa geçti. Sarı lacivertlilerin 2. atağı ise 'de forma giyen için oldu.

Fenerbahçe'nin forveti Mevlüt Erdinç için 3 kulüp talip oldu

İTALYAN BASINI DUYURDU

Çizme'de yer alan habere göre, Pedro'nun 5 yıllık Chelsea macerası sona eriyor. İspanyol yıldız, mavi beyazlılarda devam etmek istemediğini daha önce açıklamıştı. Karyerinde yeni bir hikaye yazmak isteyen Pedro, önüne gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

ROMA TEMASA GEÇTİ

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Pedro ile Fenerbahçe haricinde İtalya'nın köklü kulübü Roma da iletişime geçti. İtalyan temsilcisinin yetkilileri, oyuncuyu etmek istediğini resmi olarak iletti.

Flaş gelişme! F.Bahçe'nin yıldızı ayrılıyor mu? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
TFF Can Bartu'yu andı TFF Can Bartu'yu andı
İşte F.Bahçe'nin Gökhan ve Caner planı! İşte F.Bahçe'nin Gökhan ve Caner planı!
F.Bahçe'ye beklenmedik transfer teklifi! 3 kulüp... F.Bahçe'ye beklenmedik transfer teklifi! 3 kulüp...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör