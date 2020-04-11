İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Roma rakip

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, yaz döneminde Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan Pedro'yu gündemine almıştı. Sarı lacivertli ekibin bu transfer hamlesine bir rakip çıktı. İtalyan kaynaklarca verilen haberde İspanyol yıldıza İtalyan devinin talip olduğu yazıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde vites arttırdı! Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'nın major liglerine ara verilmesinin ardından sarı lacivertliler boş durmadı ve gelecek sezonun kadro planlaması için transferde düğmeye bastı.

Buna göre önceliğini sol bek pozisyonu için kullanacak Kanarya, sezon sonunda Inter'deki sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah için menajeriyle temasa geçti. Sarı lacivertlilerin 2. atağı ise Chelsea'de forma giyen Pedro Rodriguez için oldu.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Çizme'de yer alan habere göre, Pedro'nun 5 yıllık Chelsea macerası sona eriyor. İspanyol yıldız, mavi beyazlılarda devam etmek istemediğini daha önce açıklamıştı. Karyerinde yeni bir hikaye yazmak isteyen Pedro, önüne gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

ROMA TEMASA GEÇTİ

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Pedro ile Fenerbahçe haricinde İtalya'nın köklü kulübü Roma da iletişime geçti. İtalyan temsilcisinin yetkilileri, oyuncuyu transfer etmek istediğini resmi olarak iletti.

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