11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

TFF, Can Bartu'yu andı

TFF Can Bartu'yu andı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

(), Türk sporu ve 'nin efsane isimlerinden 'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.

tarafından yayımlanan anma mesajında, "A efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan 'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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