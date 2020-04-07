07 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte gündemdeki isimler...

İki sezonda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat sürüyor. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından Ersun Yanal'la da başarılı olamayan ve yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrilmiş durumda. Corona virüsü ile liglere verilen arayı değerlendiren sarı lacivertli ekipte takımın başına kimin geçeceği merak konusu. İşte gündemdeki isimler...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 18:55
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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte gündemdeki isimler...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte gündemdeki isimler...

Son iki sezondur teknik adam ve kadro konusunda ciddi değişimler geçiren Sarı lacivertlilerde teknik direktör arayışları son hızla devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte gündemdeki isimler...

Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte gündemdeki isimler...

Sarı-lacivertli takımda yeni teknik adamın kim olacağı belirsizliğini korurken, her geçen gün yeni isimler gündeme geliyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte adaylar...

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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte gündemdeki isimler...

ABDULLAH AVCI

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