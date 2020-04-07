07 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte gündemdeki isimler...
İki sezonda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat sürüyor. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından Ersun Yanal'la da başarılı olamayan ve yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrilmiş durumda. Corona virüsü ile liglere verilen arayı değerlendiren sarı lacivertli ekipte takımın başına kimin geçeceği merak konusu. İşte gündemdeki isimler...
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