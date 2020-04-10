10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Tuncay Şanlı kurtuluş reçetesini açıkladı

Tuncay Şanlı kurtuluş reçetesini açıkladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2020

Bir dönem forması giyen ve sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu , "Ekonomik krize karşı Fenerbahçe ve tüm takımlar altyapıya yönelmeli" dedi.

Sarı-lacivertli takımda yeni teknik heyette yer alması düşünülen isimlerden , Ajansspor'a konuştu. Tecrübeli isim, göreve çağrılması halinde hazır olduğunu belirtirken, kulüplere 'gençlere güvenin' tavsiyesinde bulundu. 38 yaşındaki Şanlı, "Kulüpler bu virüs olmadan önce de ekonomik olarak zaten zordaydı. Umarım bundan sonra kendi değerlerine yatırım yaparlar. Genç oyuncularımıza güvenmeleri gerek. Altyapı artık daha fazla önem kazanıyor" dedi.

GÖREV VERİLİRSE HAZIRIM
'nin de yeni yapılanmaya giderken, planlamayı çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Tuncay Şanlı, "Eski yıldızlar olarak biz kulüp kültürünü çok iyi biliyoruz. Hocalık ya da yöneticilik yapmak isteyen olursa bu yeni yapılanmada hizmet etmeleri gerekir. Göreve çağrılırsam ben de her zaman hazırım. Sahada olmak istiyorum ve her fırsatta kendimi geliştiriyorum, araştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Tuncay Şanlı: F.Bahçe için göreve her zaman hazırım haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj! Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!
Hasan Ali beklemede Hasan Ali beklemede
Ataman’dan Fenerbahçe sözleri Ataman’dan Fenerbahçe sözleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör