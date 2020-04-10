Tuncay Şanlı kurtuluş reçetesini açıkladı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu Tuncay Şanlı, "Ekonomik krize karşı Fenerbahçe ve tüm takımlar altyapıya yönelmeli" dedi.
Sarı-lacivertli takımda yeni teknik heyette yer alması düşünülen isimlerden Tuncay Şanlı, Ajansspor'a konuştu. Tecrübeli isim, göreve çağrılması halinde hazır olduğunu belirtirken, kulüplere 'gençlere güvenin' tavsiyesinde bulundu. 38 yaşındaki Şanlı, "Kulüpler bu virüs olmadan önce de ekonomik olarak zaten zordaydı. Umarım bundan sonra kendi değerlerine yatırım yaparlar. Genç oyuncularımıza güvenmeleri gerek. Altyapı artık daha fazla önem kazanıyor" dedi.
GÖREV VERİLİRSE HAZIRIM
Fenerbahçe'nin de yeni yapılanmaya giderken, planlamayı çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Tuncay Şanlı, "Eski yıldızlar olarak biz kulüp kültürünü çok iyi biliyoruz. Hocalık ya da yöneticilik yapmak isteyen olursa bu yeni yapılanmada hizmet etmeleri gerekir. Göreve çağrılırsam ben de her zaman hazırım. Sahada olmak istiyorum ve her fırsatta kendimi geliştiriyorum, araştırıyorum" ifadelerini kullandı.
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