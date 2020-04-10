Laurent Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adı geçen isimlerden olan Laurent Blanc'ten geri dönüş sinyali verdi. Tekrar çalışma zamanının geldiğini söyleyen Fransız teknik adam "Hazırlıklarımı yapıyorum. Döneceğim." dedi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Laurent Blanc, Fransa'daki hastanelere yardım için düzenlenen kampanyaya bağışta bulundu. Herkesin evinden katıldığı canlı yayında Didier Deschamps, Blanc'a salgın sona erdiğinde artık tekrar çalışmaya başlama çağrısı yaptı. Blanc'ın bu davete, "Hazırlıklarımı yapıyorum. Çalışacağım. Zamanı geldi. Evde oturmakta n en fazla sıkılan benim" yanıtını vermesi dikkat çekti.

TAM BİR WINNER

Sarı-Lacıvertli yönetimin temas kurduğu belirtilen Laurent Blanc tam bir "Winner=Kazanan"!.. PSG ile 3 kez, Bordeaux ile de 1 kez Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Fransız çalıştırıcının en büyük özelliği 2007'den 2016'ya kadar Fransa Milli Takımı da dahil çalıştırdığı tüm takımlarda kazanmayı alışkanlık haline getirmesi. İşte 54 yaşındaki Blanc'ın o istatistikleri:

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