10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Laurent Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!

Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren 'de adı geçen isimlerden olan 'ten geri dönüş sinyali verdi. Tekrar çalışma zamanının geldiğini söyleyen Fransız teknik adam "Hazırlıklarımı yapıyorum. Döneceğim." dedi.

'nin adaylarından , 'daki hastanelere yardım için düzenlenen kampanyaya bağışta bulundu. Herkesin evinden katıldığı canlı yayında Didier Deschamps, Blanc'a salgın sona erdiğinde artık tekrar çalışmaya başlama çağrısı yaptı. Blanc'ın bu davete, "Hazırlıklarımı yapıyorum. Çalışacağım. Zamanı geldi. Evde oturmakta n en fazla sıkılan benim" yanıtını vermesi dikkat çekti.

TAM BİR WINNER
Sarı-Lacıvertli yönetimin temas kurduğu belirtilen Laurent Blanc tam bir "Winner=Kazanan"!.. ile 3 kez, Bordeaux ile de 1 kez Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Fransız çalıştırıcının en büyük özelliği 2007'den 2016'ya kadar Fransa da dahil çalıştırdığı tüm takımlarda kazanmayı alışkanlık haline getirmesi. İşte 54 yaşındaki Blanc'ın o istatistikleri:

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