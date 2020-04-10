10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 11 milyon liralık 'Caner Erkin' hamlesi

11 milyon liralık Caner hamlesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

’den eski yıldızı için önemli bir hamle geldi. ’ın teklifinden yıllık 500 bin Euro fazla para önerildi. 3 yıllık teklifte bu fark 11 milyon TL’ye denk geliyor.

'ın yıllığı 1 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu 'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif etti. Caner Erkin, F.Bahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda 3 yılda 1,5 milyon Euro (yaklaşık 11 milyon TL) fazladan garanti parayı cebine koymuş olacak.



BEŞİKTAŞ FİYATI ARTIRMIYOR

Fenerbahçe'nin bu teklifi Beşiktaş'ı zor durumda bıraksa da çok ciddi mali tedbirler almayı planlayan Siyah- Beyazlı yönetim, 1 milyon 250 bin Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmüyor.

MENAJERİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde F.Bahçe iddiaları üzerine bir açıklama yapan Caner'in menajeri Batur Altıparmak "Caner'in sözleşmesi haziranda sona eriyor. Bu tür haberlerin çıkması gayet normal" ifadelerini kullanmıştı.

Caner Erkin bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 25 lig maçına çıktı. Tecrübeli sol bek bu maçlarda 8 asist yaptı ve 2 de gol attı, 10 gole direkt katkı yaptı.

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