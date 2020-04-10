10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Leicester City Hasan Ali Kaldırım'a kancayı taktı!

Hasan Ali Kaldırım'a İngiliz kancası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2020

Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek için milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği talip oldu.

'de bir devir sona eriyor... Sarı-lacivertli formayı 8 yıldır terleten , İngiltere ekiplerinden 'nin radarına girdi.

Daha önce ile anlaşma aşamasına gelen 30 yaşındaki oyuncunun bu transferi gerçekleşmemişti. Bu kez başka Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu.

Önemli teklifleri alan deneyimli sol bekin, bu tekliflere rağmen önceliğinin sarı-lacivertli ekip ile sözleşme uzatmak olduğu öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

Fenerbahçe'den Christoph Daum hamlesi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj! Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!
Tuncay Şanlı kurtuluş reçetesini açıkladı Tuncay Şanlı kurtuluş reçetesini açıkladı
Hasan Ali beklemede Hasan Ali beklemede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör