Leicester City Hasan Ali Kaldırım'a kancayı taktı!
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım için milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City talip oldu.
Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor... Sarı-lacivertli formayı 8 yıldır terleten Hasan Ali Kaldırım, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin radarına girdi.
Daha önce West Ham United ile anlaşma aşamasına gelen 30 yaşındaki oyuncunun bu transferi gerçekleşmemişti. Bu kez başka Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu.
Önemli transfer teklifleri alan deneyimli sol bekin, bu tekliflere rağmen önceliğinin sarı-lacivertli ekip ile sözleşme uzatmak olduğu öğrenildi.
Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.
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