09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Christoph Daum hamlesi

Fenerbahçe'den Christoph Daum hamlesi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

ile yolların ayrılmasının ardından yeni arayışlarını sürdüren 'de ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Erol Bulut, , , ve gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin Alman çalıştırıcının adı bir kez daha masaya geldi.

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezon için çalışmalarına başlayan 'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sezonun ikinci yarısında yaşanan düşüşün ardından ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u yeni sezonda takımın başına getireceği iddia edilse de alternatif isimler de değerlendirmeye alındı.

Yeni konusunda ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isimse daha önce sarı-lacivertli takımla iki şampiyonluk kazanan Alman teknik direktör ...

Ajansspor'un haberine göre yönetim, ligin devam etmesi halinde kalan bölümünün tecrübeli teknik adam ile bitirilmesi düşünülüyor. Sezon sonunda da Alman çalıştırıcı için ya teknik direktör olarak devam veya sportif direktörlüğe geçeceği formül konuşuluyor.

Sarı lacivertlilerde bir süre önce , teknik direktör Daum da sportif direktör olarak düşünülmüş ama ikilinin toplam maliyeti nedeniyle bu plandan vazgeçilmişti.

Christoph Daum, Fenerbahçe'de 2003-2006 yılları arasında görev aldı ve üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

İKİ ŞAMPİYONLUK KAZANDI, İKİ TRAJİK SON YAŞADI

Üst üste şampiyonluk şansını, yıllar geçse de tartışılan ligin son haftasındaki Denizlispor maçıyla kaçıran Alman teknik adam, 2010'da da şampiyonluğu son hafta dramatik şekilde 'a kaybetmişti.

F.Bahçe'nin gündemindeydi! Milan listesine aldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin gündemindeydi! Milan listesine aldı F.Bahçe'nin gündemindeydi! Milan listesine aldı
F.Bahçe kanatlarda uçacak! Gündemdeki isim... F.Bahçe kanatlarda uçacak! Gündemdeki isim...
F.Bahçe'de mali krizin nedeni belli oldu! 100'den fazla futbolcu... F.Bahçe'de mali krizin nedeni belli oldu! 100'den fazla futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör