Fenerbahçe'den Christoph Daum hamlesi
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Christoph Daum ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Erol Bulut, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Unai Emery ve Laurent Blanc gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin Alman çalıştırıcının adı bir kez daha masaya geldi.
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sezonun ikinci yarısında yaşanan düşüşün ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u yeni sezonda takımın başına getireceği iddia edilse de alternatif isimler de değerlendirmeye alındı.
Yeni teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isimse daha önce sarı-lacivertli takımla iki şampiyonluk kazanan Alman teknik direktör Christoph Daum...
Ajansspor'un haberine göre yönetim, ligin devam etmesi halinde kalan bölümünün tecrübeli teknik adam ile bitirilmesi düşünülüyor. Sezon sonunda da Alman çalıştırıcı için ya teknik direktör olarak devam veya sportif direktörlüğe geçeceği formül konuşuluyor.
Sarı lacivertlilerde bir süre önce Roger Schmidt, teknik direktör Daum da sportif direktör olarak düşünülmüş ama ikilinin toplam maliyeti nedeniyle bu plandan vazgeçilmişti.
Christoph Daum, Fenerbahçe'de 2003-2006 yılları arasında görev aldı ve üst üste 2 şampiyonluk elde etti.
İKİ ŞAMPİYONLUK KAZANDI, İKİ TRAJİK SON YAŞADI
Üst üste şampiyonluk şansını, yıllar geçse de tartışılan ligin son haftasındaki Denizlispor maçıyla kaçıran Alman teknik adam, 2010'da da şampiyonluğu son hafta dramatik şekilde Bursaspor'a kaybetmişti.
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