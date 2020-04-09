09 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'ın ardından...

Yeni tip corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda... Yeni sezonda kadrosunu sil baştan yenilemeyi planlayan sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 19:49
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'ın ardından...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'ın ardından...

Ersun Yanal ile yolların ayrılması sonrası ilk olarak teknik direktör sorununu halletmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen birçok ismi de takımdan gönderecek.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'ın ardından...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'ın ardından...

HARUN TEKİN SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Skorer'in haberine göre, Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini yönetime bildirdi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'ın ardından...

Kaleyi sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır'a kaptıran Harun, bu sezon sarı-lacivertli formayla 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta forma giydi.

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