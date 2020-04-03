03 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Menajeri çok iyi çalışıyor!

Menajeri çok iyi çalışıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'nu istediği ve transfer için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. İngiliz The Athletic'in Derby County muhabiri Ryan Conway, Twitter'dan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Conway, "Ocak ayında da aynıydı. Fakat Derby onunla hiç görüşmemişti. Ferdi'nin menajeri çok iyi çalışıyor!" diye yazdı.

Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'nu istediği ve transfer için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. İngiliz The Athletic'in Derby County muhabiri Ryan Conway, Twitter'dan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Conway, "Ocak ayında da aynıydı. Fakat Derby onunla hiç görüşmemişti. Ferdi'nin menajeri çok iyi çalışıyor!" diye yazdı.
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