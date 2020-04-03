03 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Bazıları bu formayı anlamamış

Bazıları bu formayı anlamamış
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2020

Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni, bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının büyüklüğünün farkında olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sambacı, "Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi" dedi. Baroni, Aykut Kocaman'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, son bir kez Kadıköy'de sahaya çıkarak forma giymek istediğini de dile getirdi.

Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni, bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının büyüklüğünün farkında olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sambacı, "Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi" dedi. Baroni, Aykut Kocaman'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, son bir kez Kadıköy'de sahaya çıkarak forma giymek istediğini de dile getirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı
Erol Bulut'ta işlem tamam! Sürpriz yardımcı... Erol Bulut'ta işlem tamam! Sürpriz yardımcı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör