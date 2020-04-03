Bazıları bu formayı anlamamış

Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni, bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının büyüklüğünün farkında olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sambacı, "Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi" dedi. Baroni, Aykut Kocaman'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, son bir kez Kadıköy'de sahaya çıkarak forma giymek istediğini de dile getirdi.

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EskiFenerbahçeli Cristian Baroni, bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının büyüklüğünün farkında olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sambacı, "Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi" dedi. Baroni, Aykut Kocaman'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, son bir kez Kadıköy'de sahaya çıkarak forma giymek istediğini de dile getirdi.