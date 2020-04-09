09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması! Fenerbahçe...

Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

ekiplerinden Aytemiz 'da başkan Hasan Çavuşoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, sezon sonunda ekibinden ayrılarak teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan ile ilgili de konuştu.

İsmi son dönemde sıkça Fenerbahçe ile anılan teknik direktör hakkında Başkanı Hasan Çavuşoğl flaş açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde Bulut'un takımdan ayrılmasına izin vereceklerini söyledi.

"GİTMEK İSTERSE YOLUNU AÇARIZ"

"Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi" diye Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı.

"LİGLER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER"

Hasan Çavuşoğlu liglerin geleceği hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var. Futbolcularımız evlerinde ve herhangi bir sorun yok. Federasyonla irtibat halindeyiz. Ligin başlamasıyla alakalı net bir tarih yok."

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