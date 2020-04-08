08 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Serhat Akın'dan olay sözler! "Aziz Yıldırım kapının önünden geçirmezdi"

Olay sözler! Aziz Yıldırım kapının önünden geçirmezdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

'nin eski yıldızı , sosyal medyada Fenerbahçe günlerini ve anılarını anlattı. Akın, "Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı." dedi.

Bir dönem 'de forma giyen ve performansıyla taraftarın unutamadı isimler arasına giren , sosyal medyada sarı-lacivertli takımın eski başkanı hakkında konuştu.

"AZİZ YILDIRIM MENAJER SOKMAZDI KULÜBE"

Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyor kulübe. Benim zamanımda yoktu bir de. Aziz Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu.

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"WİN-WİN PROGRAMLARI OLMAZDI, KAPININ ÖNÜNDEN GEÇİRMEZDİ"

Aziz başkan büyük başkan. Ben çok iyi anlaşamıyordum. Ben 'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu. Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı.

"BENİM ZAMANIMDA DAVA ÇOK FARKLIYDI"

Bizim zamanımızda dava farklıydı. Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı.

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