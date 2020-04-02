02 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Çok özledik

Çok özledik
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Fenerbahçe, Koronavirüs nedeniyle ayrı kaldığı taraftarlarına Twitter üzerinden seslendi...

Fenerbahçe, Koronavirüs nedeniyle ayrı kaldığı taraftarlarına Twitter üzerinden seslendi... "Yakında kavuşmak üzere" başlıklı videolu mesajda, "Kavuşmak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Evimize çıkan yollarda kol kola omuz omuza yürümek de, sokaklarda birlikte söylediğimiz marşlarla sevdamızı haykırmak da. O günler yine gelecek. Çok özledik, çok seviyoruz, yakında kavuşmak üzere" ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig devinden genç yıldız için takas planı! Süper Lig devinden genç yıldız için takas planı!
Cristian Baroni'den flaş Aykut Kocaman itirafı! Cristian Baroni'den flaş Aykut Kocaman itirafı!
F.Bahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı F.Bahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör