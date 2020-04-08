08 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de değişim kapıda

Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonu öncesi yine değişim yaşanacak. Sarı-lacivertli ekip, sezona yeni bir kadro ve sportif direktörle başlayacak.
08.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe'de değişim kapıda Fenerbahçe'de değişim kapıda 08.04.2020
Kunduracıoğlu: Şu an F.Bahçe'de endişe verici bir vaka yok Kunduracıoğlu: Şu an F.Bahçe'de endişe verici bir vaka yok 08.04.2020
Fenerbahçe evde çalışmalara devam ediyor Fenerbahçe evde çalışmalara devam ediyor 08.04.2020
Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor 07.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Radomir Antic hayatını kaybetti Radomir Antic hayatını kaybetti 07.04.2020
Fenerbahçe'de parlat sat dönemi Fenerbahçe'de parlat sat dönemi 07.04.2020
Emre Belözoğlu: Henüz kararımı vermedim Emre Belözoğlu: Henüz kararımı vermedim 07.04.2020
Max Kruse ve Gigi Datome: Türkiye'de güvendeyiz Max Kruse ve Gigi Datome: Türkiye'de güvendeyiz 07.04.2020
F.Bahçe video konferans ile çalışmalarına devam etti F.Bahçe video konferans ile çalışmalarına devam etti 06.04.2020
Vedat Muriç'in talipleri artıyor Vedat Muriç'in talipleri artıyor 06.04.2020
Sadık Çiftpınar'ın kızı İstiklal Marşı'mızı öğreniyor! Sadık Çiftpınar'ın kızı İstiklal Marşı'mızı öğreniyor! 05.04.2020
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması 05.04.2020
Her şey güzel giderken kötü bir olay yaşamıştık "Her şey güzel giderken kötü bir olay yaşamıştık" 05.04.2020
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe için göreve her zaman hazırım Tuncay Şanlı: Fenerbahçe için göreve her zaman hazırım 04.04.2020
Emre Belözoğlu için bu sezon son mu? Emre Belözoğlu için bu sezon son mu? 04.04.2020
Erol Bulut: Fenerbahçe ile anılmak güzel Erol Bulut: Fenerbahçe ile anılmak güzel 04.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...
Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!
Mustafa Kaplan doğruladı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"
Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Bonservisiyle...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör