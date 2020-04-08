Fenerbahçe'de Laurent Blanc sesleri

Uzun süredir ismi Kanarya ile alınan Fransız teknik adam için ülkesinde de önemli iddialar ortaya atılıyor PSG’den aldığı tazminatı bitecek olan Blanc, Avrupa’da ses getirmek için Fenerbahçe ile yola çıkmak istiyor. 54 yaşındaki hocanın Fener'e gelme ihtimali olduğu belirtiliyor, nedenleri de tek tek açıklanıyor.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra gündemine birçok teknik adam gelen Fenerbahçe'nin bir süredir Laurent Blanc ile temasta olduğu iddia ediliyordu. 2015-16 sezonunun ardından PSG'nin sözleşmesini feshettiği Blanc, bu süreçte hiç takım çalıştırmazken, Fransız ekibinden aldığı 17 milyon euro'luk tazminatın son taksidini de haziran ayında cebine koyacak. Çin ve Körfez ülkelerinden de teklifler aldığı belirtilen 54 yaşındaki hocanın geleceğiyle ilgili Fransa'da yayın yapan RMC Sports Radyosu'nda önemli bilgiler paylaşıldı.

ÇİN'E GİTMEK İSTEMİYOR

"Maxime Deloffre'nin moderatörlüğünü yaptığı 'Coach' isimli programda Blanc'ın F.Bahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü. Fransız teknik adamın 2020 hazirandan itibaren PSG'den aldığı tazminatın biteceği ifade edilirken, Avrupa'dan en iyi teklifin sarı- lacivertlilerden geldiği kaydedildi. Özellikle Çin'den gelen teklifleri ciddiye almadığı vurgulanan tecrübeli hocanın, Avrupa'da tekrar ses getirmek için Fenerbahçe ile yola çıkmaya sıcak baktığı iddia edildi. Ayrıca programda Blanc'ın daha önce teklif aldığı Galatasaray'ı reddettiği de konuşuldu.

359 MAÇ 236 GALİBİYET 56 YENİLGİ

İki Fransız takımı PSG ve Bordeaux ile toplam 359 resmi maça çıkan Laurent Blanc, bu karşılaşmaların 236'sında galibiyet sevinci yaşadı. 67 kez sahadan beraberlikle ayrılan Fransız hoca, 56 yenilgi tattı. 54 yaşındaki hocanın iki takımı, 700 kez rakip fileleri havalandırırken, kalelerinde 311 gol gördü. Blanc, iki takımla toplam 2.16 puan ortalaması yakaladı.

4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerine Bordeaux ile başlayan Laurent Blanc, daha sonra Fransa Milli Takımı ve PSG'yi çalıştırdı. 54 yaşındaki hoca, PSG ile üst üste 3, Bordeaux ile 1 kez Fransa Lig şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli teknik adam, Fransa'yla da 2012 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

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