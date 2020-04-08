Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın büyük düşüşü!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, kendisinden beklenen performansı gösteremedi. 29 yaşındaki futbolcunun değeri 5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü.

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 12 lig maçının 11'inde sahaya çıkan 30 yaşındaki orta saha bu sezon 2 kez ligde 11'de şans buldu.

Tolgay şu ana kadar ligde ne asist ne de gol katkısı yaptı. Takvim'de yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcunun Kanarya'ya imza attığında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya düştü.

Fenerbahçe'den yılda 2.1 milyon Euro alan Tolgay, şu ana kadar bekleneni veremedi.

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