08 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın büyük düşüşü!

İnanılmaz! Büyük düşüş devam ediyor...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

'nin 'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu , kendisinden beklenen performansı gösteremedi. 29 yaşındaki futbolcunun değeri 5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü.

'nin geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya 'tan transfer ettiği , hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 12 lig maçının 11'inde sahaya çıkan 30 yaşındaki orta saha bu sezon 2 kez ligde 11'de şans buldu.

Tolgay şu ana kadar ligde ne asist ne de gol katkısı yaptı. Takvim'de yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcunun Kanarya'ya imza attığında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya düştü.

Fenerbahçe'den yılda 2.1 milyon Euro alan Tolgay, şu ana kadar bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'de Laurent Blanc sesleri haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Laurent Blanc sesleri Fenerbahçe'de Laurent Blanc sesleri
İşte Emre'nin yeni görevi İşte Emre'nin yeni görevi
O isimler kesintiyi kabul etti O isimler kesintiyi kabul etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör