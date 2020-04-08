Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Gelecek sezona yeni bir teknik adamla girecek olan Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinin de devam edeceği öğrenildi.
Gelecek sezona yeni bir teknik adamla girecek olan F.Bahçe'de sportif direktörlük görevinin de devam edeceği öğrenildi. Yönetimin bu konuda da kararını verdiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak görevine devam edeceği ifade edildi.
'İSTANBUL'DA ÇOK RAHATIM'
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Luiz Gustavo, Brezilya basınına açıklamalar yaptı. Kendisine telefonla ulaşan gazetecilere İstanbul'da çok rahat olduğunu söyleyen Sambacı, "Kulüp her konuda yardımcı oluyor, kolaylık sağlıyor. Biz de herkes gibi dikkatli oluyoruz." dedi.
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