08 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu

İşte Emre'nin yeni görevi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Gelecek sezona yeni bir teknik adamla girecek olan 'de sportif direktörlük görevinin de devam edeceği öğrenildi.

Gelecek sezona yeni bir teknik adamla girecek olan F.Bahçe'de sportif direktörlük görevinin de devam edeceği öğrenildi. Yönetimin bu konuda da kararını verdiği belirtildi. 'nun sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak görevine devam edeceği ifade edildi.

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'nin yıldız isimlerinden Luiz Gustavo, basınına açıklamalar yaptı. Kendisine telefonla ulaşan gazetecilere 'da çok rahat olduğunu söyleyen Sambacı, "Kulüp her konuda yardımcı oluyor, kolaylık sağlıyor. Biz de herkes gibi dikkatli oluyoruz." dedi.

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