Fenerbahçe'de görüşmeler başlıyor! Maaş...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-lacivertli takım, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı oyuncularla masaya oturmaya karar verdi. Yönetim, şu an için geliri olmayan kulüpte personellere maaş kesintisine gitmeye karar verdi. Ayrıca Sarı Kanarya, futbolcularla anlaşıp maaşlarında indirime gitmek istiyor.
Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk karşısında kulübü korumak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, harıl harıl yol haritasını belirlemeye çalışıyor.
Hürriyet'in haberine göre her gün kulübe giderek, yönetim kurulu üyeleri semih Özsoy ve Selahattin Baki ile toplantılar yapan başkan Ali Koç, çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor.
Başkan koç ve kurmaylarının, İtalya 1. Ligi kulüplerinin yaptığı gibi futbolcuların ücretlerinde indirim yapma konusunda görüş birliğine vardığı ve önümüzdeki hafta bunun için harekete geçileceği bildirildi.
Fenerbahçe yönetimi, futbolun yanı sıra, basketbol ve voleybol şubelerinde yüksek ücretler alan oyuncuların menajerleriyle de ücret indirimini görüşecek.
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