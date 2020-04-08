Fenerbahçe'de o isimler kesintiyi kabul etti

Dünyada birçok kulüpte olduğu gibi Fenerbahçe de futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Kamuoyunda farklı iddialar ortaya atılırken, sarı-lacivertlilerin ilk olarak görüştüğü 10 isimden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü.

Dünyada birçok kulüpte olduğu gibi Fenerbahçe de futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Kamuoyunda farklı iddialar ortaya atılırken, sarı-lacivertlilerin ilk olarak görüştüğü 10 isimden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü. Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Vedat Muriç, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz ve Altay Bayındır'ın yönetimin maaş kesintisini kabul ettiği belirtildi.

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