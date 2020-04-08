08 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de o isimler kesintiyi kabul etti

O isimler kesintiyi kabul etti
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2020

Dünyada birçok kulüpte olduğu gibi de futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Kamuoyunda farklı iddialar ortaya atılırken, sarı-lacivertlilerin ilk olarak görüştüğü 10 isimden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü.

Dünyada birçok kulüpte olduğu gibi de futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Kamuoyunda farklı iddialar ortaya atılırken, sarı-lacivertlilerin ilk olarak görüştüğü 10 isimden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü. Garry Rodrigues, , Vedat Muriç, , Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, , ve Altay Bayındır'ın yönetimin maaş kesintisini kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de büyük bilmece! Bomba isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Laurent Blanc sesleri Fenerbahçe'de Laurent Blanc sesleri
İşte Emre'nin yeni görevi İşte Emre'nin yeni görevi
Fenerbahçe'de büyük bilmece! Bomba isim... Fenerbahçe'de büyük bilmece! Bomba isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör