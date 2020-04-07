07 Nisan 2020, Salı
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Valbuena'nın yeni imajına Soldado'dan cevap
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Corona virüsü salgını sonrası evden bireysel çalışmalarını sürdüren Fransız futbolcunun yeni imajı on binlerce etkileşim alırken, sarı-lacivertlilerin bir diğer eski yıldızı Roberto Soldado'nun fotoğrafa yorumu okuyanları güldürdü.
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