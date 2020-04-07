07 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin 4 silahşoru

İşte Fenerbahçe'nin 4 silahşoru
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Şampiyonluk hasretini bu yıl da dindiremeyen Fenerbahçe'de , , ve istatistiklerde arkadaşlarına göre öne çıktı.

; en golcü, en fazla şut atan ve ceza sahasında en fazla topla oynayan oyuncu olurken, ise attığı isabetli pas, toplam pas ve rakipten karşılanan top sayısında zirveyi bırakmadı. Kruse; asist ve ceza alanına attığı top sayısı, Altay ise oynadığı maç ve sahada kalma sayısında ilk sırada yer aldı. İşte o rakamlar:

VEDAT MURIQI
Gol 13 Kaleye Şut 82 Ceza Alanında Topla Oynama 150

LUIZ GUSTAVO
İsabetli Pas 1306 Toplam Pas 1405 Rakipten Karşılanan Top 357

MAX KRUSE
Yaptığı Asist 6 Ceza Alanına Top 147

ALTAY BAYINDIR
Oynadığı Maç 25 Sahada Kaldığı Dakika 2250

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