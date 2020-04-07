Fenerbahçe'nin 4 silahşoru

Vedat Muriç; en golcü, en fazla şut atan ve ceza sahasında en fazla topla oynayan oyuncu olurken, Luiz Gustavo ise attığı isabetli pas, toplam pas ve rakipten karşılanan top sayısında zirveyi bırakmadı. Kruse; asist ve ceza alanına attığı top sayısı, Altay ise oynadığı maç ve sahada kalma sayısında ilk sırada yer aldı. İşte o rakamlar:



VEDAT MURIQI

Gol 13 Kaleye Şut 82 Ceza Alanında Topla Oynama 150



LUIZ GUSTAVO

İsabetli Pas 1306 Toplam Pas 1405 Rakipten Karşılanan Top 357



MAX KRUSE

Yaptığı Asist 6 Ceza Alanına Top 147



ALTAY BAYINDIR

Oynadığı Maç 25 Sahada Kaldığı Dakika 2250

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