07 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'dan karantinada itiraf!

Luiz Gustavo'dan karantinada itiraf!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu , basınına önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız isim corona virüsü hakkında konuştu.

Coronavirüsü salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Sambacı, "Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor" dedi.

Gustavo, 'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Yıldız futbolcu ayrıca, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

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