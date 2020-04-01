01 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

'Fenerbahçe kalbimin kulübü’

'Fenerbahçe kalbimin kulübü’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Fener’in eski yıldızı Moussa Sow, “Hayatımın en güzel günleriydi. Fenerbahçe benim için her şey” dedi.

İki farklı dönemde 6 sezon F.Bahçe forması giyen Moussa Sow, beIN Sports'a konuştu. Futboldan uzak kalmanın zor olduğunu kaydeden Sow, "Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadım. O yıllar özlemle andığım yıllar. Güzel, farklı duygular yaşadım. Çok keyif aldığım anlar oldu. Fenerbahçe'de kupalar kazandım. Türkiye Kupası, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da yarı final... Fenerbahçe kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey."

'EN İYİSİ G.SARAY'A ATTIĞIM GOLDÜ'
Sarı-lacivertli formayla attığı en güzel golü de söyleyen Sow, "G.Saray'a attığım gol en iyisi. Birçok insan Manchester'a attığım golü söylüyor ama Galatasaray'a attığım gol çok özeldi. Benim için muhteşemdi. O golü izlemeden duramıyorum" dedi.
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