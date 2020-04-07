Fenerbahçe'de öncelik stoper transferinde! Palomino ve Stambouli listenin başında...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoperleri markaja alan yönetimin öncelikli hedefleri Atalantalı Palomino ve Schalkeli Stambouli. İki yıldızın da menajerleriyle temasa geçildi.

Bu sezon stoper transferinde yapılan hataların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe yeni sezonda artık savunma krizi yaşamak istemiyor… Sarı-Lacivertliler bu nedenle kadro planlamasında stoper transferini ilk sıraya almış durumda. Yönetim boşa çıkacak isimleri yakından takip ediyor.



BİRİ İTALYAN BİRİ FRANSIZ



Yönetimin öncelikli hedefler Atalanta formasını giyen Jose Luis Palomino ve Schalke'de görev yapan Benjamin Stambouli… Fenerbahçe iki futbolcunun da menajerleriyle temas sağladı.

SERİE A'DA 21 MAÇTA OYNADI



İtalyan stoper Palomino bu sezon Serie A'da 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız daha önce Metz, Ludogorets ve A.Juniors takımlarında oynadı.



2016'DA PSG'DEN AYRILMIŞTI



Schalkeli Stambouli ise 2016'da PSG'den ayrılıp Bundesliga'nın yolunu tuttu. Fransız stoper bu sezon Bundesliga'da 9 maçta oynarken, Almanya Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.

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