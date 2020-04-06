Furkan Korkmaz'dan Ozan Tufan'a: Linç yersin!

Dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası spor faaliyetleri durdurulmuştu. Bu karardan sonra sporcular da karantina günlerini evde geçirmeye devam ediyor. "Evde kal ve Oyunlarda Buluşalım" sloganıyla yola çıkan Fenerbahçeli Ozan Tufan ve NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz FIFA 20'de karşı karşıya geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle vakitlerini evlerinde geçiren Fenerbahçeli yıldız futbolcu Ozan Tufan ile Philadelphia Sixers'da forma giyen Furkan Korkmaz FIFA 20'de kozlarını paylaştı.

"Evde kal" ve "Oyunlarda buluşalım" sloganlarıyla yola çıkan ikili, önce Juventus - Liverpool karşılaşmalarıyla maçlara başladı.

İlk maçı Liverpool'u seçen Ozan 4-1 kazanırken, ikinci maçı aynı skorla Furkan'ın kazanması üzerine final maçına geçildi.

Son karşılaşmada Tufan formasını giydiği Fenerbahçe'yi, Korkmaz ise Cengiz Ünderli Roma'yı seçti ve Ünder'i kaptan olarak belirledi.

Kaleye Altay Bayındır'ı koyan Ozan Tufan, savunma hattını "Isla, serdar, Gustavo ve Hasan Ali" şeklinde oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu ile kendisine şans tanıyan Tufan, hücum hattında Dirar, Kruse, Rodrigues ve Muriqi'ye şans tanıdı.





Karşılaşmanın ilk golünü Cengiz Ünder'le kaydeden Furkan Korkmaz, ekrana Ünder'in yansıması üzerine, "Baya benzetmişler Cengiz'i" diye konuştu.

Devre arasında Ozan Tufan; "Kaybetmemem lazım, uyuyamam. Güçsüz kaldı bizim çocuklar.." derken, Furkan Korkmaz da "Linç yersin..." dedi ve ikili şakalaştı.

Ozan Tufan, 78'de Garry Rodrigues'le eşitliği yakalarken maç bu skorla sona erdi ve ikili dostluk mesajlarıyla yayından ayrıldı.

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