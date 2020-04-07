07 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Alper Potuk'un yeni adresi belli oldu

Alper Potuk'un yeni adresi belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

'nin uzun süredir satış listesine koyduğu 'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun zor günler geçiren eski kulübü , Potuk'a talip oldu.

, devre arasında Rizespor ve tarafından istendi. Yönetimi de gitmesi için baskı yaptı ancak 28 yaşındaki oyuncu, babasının tedavisi için 'da kalmayı tercih etti. Kadro dışı bırakılan Alper'e için bir talip daha çıktı.

'nin, eski günlerine dönmek isteyen orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi. ekibi, sözleşmesi 2022'de bitecek olan Alper Potuk için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

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