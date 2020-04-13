13 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Marc Wilmots Fenerbahçe için o kulübü reddetti!

Marc Wilmots o kulübü reddetti! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

'de gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor... Kötü gidişatın ardından teknik direktör ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım yeni teknik direktör arayışına başlamıştı. Bu kapsamda 'nın eski teknik direktörü , sarı-lacivertlilerin listesinde yer alıyordu. Voetbal24'ün haberine göre Wilmots, Fenerbahçe'ye gelmek için Antwerp'i reddetti. İşte detaylar...

'de teknik direktörlük konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Erol Bulut, , Unai Emery gibi isimlerle bu hususta temasa geçen sarı lacivertliler için sürpriz iddia 'dan geldi.

Son olarak İran 'nı çalıştıran ve daha öncesinde Belçika Milli Takımı'nda görev alan için yazılan haberde, 51 yaşındaki teknik adamın, Antwerp'in gündeminde olduğu belirtildi.

Daha önce de Antwerp'i çalıştırdığı ve Belçika Milli Takımı'ndan , Kevin Mirallas gibi öğrencilerinin de takımda bulunduğu belirtilen haberde, Wilmots'u Belçika temsilcisini reddettiği ifade edildi.

"WILMOTS, BAŞKA BİR KULÜBE GİDİYOR"

Öte yandan Wilmots ile Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu yazılırken, ilginç bir ibareye yer verildi. Wilmots'un, Antwerp'i reddetmesinin ardındaki sebebin başka bir kulübe gidecek olmasından dolayı olduğu belirtilirken, bu kulübün Fenerbahçe olabileceği aktarıldı.

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MARC WILMOTS KİMDİR?

22 Şubat 1969'da, Belçika'nın Dongelberg şehrinde dünyaya gelen Wilmots, daha önce Schalke, St. Truiden, Belçike Milli Takımı, Fildişi Sahili Milli Takımı ve İran Milli Takımı'nı çalıştırdı.

BELÇİKA'DA BÜYÜK BAŞARI

Belçika Milli Takımı'nın başına 15 Mayıs 2012 tarihinde geçen Wilmots, Temmuz 2016 itibariyle ayrıldı. Bu süre zarfında 51 müsabakaya çıkan tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 2,16 puan ortalaması yakalayarak büyük bir sükse yakalamıştı.

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