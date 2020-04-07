07 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de karar verildi! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi

Karar verildi! İşte Belözoğlu'nun yeni görevi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Son iki sezondur teknik adam ve kadro konusunda ciddi değişimler geçiren Fenerbahçe’de öncesi yine büyük bir değişim yaşanacak. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada ilk olarak teknik direkörlük konusunu çözüme kavuşturmak isteyen yönetim, Emre Belözoğlu ile ilgili kararını da verdi.

Fenerbahçe'de öncesi yine büyük bir değişim yaşanacak. Son iki sezonda teknik adam ve kadro konusunda ciddi değişimler geçiren sarı-lacivertliler bu sezon da bir benzerini yaşayacak. 2020-21 sezonuna yeni teknik adam, yeni sportif direktör ve yeni bir kadro ile girecek.

Bu çerçevede ilk olarak yeni bir teknik adam bulunması gerekiyor. 'ın istifası sonrası sezonu bu şekilde tamamlamayı planlayan yönetim yeni sezonla birlikte teknik direktörü belirleyecek.

Bir diğer konu ise sportif direktör... Başkan , bu birimin devam edeceğini ifade etti. Buraya en güçlü aday ise Emre Belözoğlu. Tecrübeli kaptanın sezon sonu itibariyle kesin kararını vermesi bekleniyor.

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Aktif futbolculuk hayatını noktalayıp Damien Comolli'nin görevini alması yüksek ihtimal. En önemli konuların başında da kadro geliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Cocu-Comolli ikilisinin göreve gelmesiyle birlikte başlayan büyük değişim Ersun Yanal döneminde de devam etti. Bu kadar çok oyuncunun gidip gelmesi de başarısızlıktaki ana faktörlerden biriydi. Bu sezon yine birçok isimle mecburen yollar ayrılacak ve yeni isimler katılacak. Ancak yönetim burada önceki iki sezona göre daha az oranda bir değişim yaşanmasını hedefliyor.

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