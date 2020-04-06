06 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...
Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arada tüm takımlar gibi Fenerbahçe de önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor. Son 2 sezondur sarı-lacivertli taraftarın beklentisini karşılayamayan Sarı Kanarya, yeni sezonun kaynağını elindeki yıldız oyuncuları satarak oluşturacak. İşte o isimlerden bazıları ve Fenerbahçe'nin transfer gündemi...
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