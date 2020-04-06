06 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arada tüm takımlar gibi Fenerbahçe de önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor. Son 2 sezondur sarı-lacivertli taraftarın beklentisini karşılayamayan Sarı Kanarya, yeni sezonun kaynağını elindeki yıldız oyuncuları satarak oluşturacak. İşte o isimlerden bazıları ve Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 12:07
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Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...

Bir süredir maddi sorunlar yaşayan, koronavirüs salgınına bağlı olarak liglere ara verilmesiyle birlikte, tüm rakipleri gibi sıkıntıya giren F.Bahçe elindeki önemli isimleri satıp, gelecek vaat eden isimleri kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...

Rabotnicki'den 2017'de 295 bin Euro'ya aldığı Eljif Elmas'ı iki yıl sonra 17.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı lacivertli ekip, uygun maliyetle aldığı önemli isimleri benzer şekilde satıp gelir elde etmek istiyor.

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Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa vitrinine sunacağı isimler...

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Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...

ALTAY BAYINDIR
Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya alınan Altay'ın yan toplardaki eksikliğini giderdiğinde Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

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Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...

Bundesliga ve Premier Lig'den takımlarından bazılarının genç eldivenle ciddi anlamda ilgilendiği biliniyor. F.Bahçe Altay'dan 10-15 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.

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