Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arada tüm takımlar gibi Fenerbahçe de önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor. Son 2 sezondur sarı-lacivertli taraftarın beklentisini karşılayamayan Sarı Kanarya, yeni sezonun kaynağını elindeki yıldız oyuncuları satarak oluşturacak. İşte o isimlerden bazıları ve Fenerbahçe'nin transfer gündemi...