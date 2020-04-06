06 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül ve Caner Erkin el ele Fenerbahçe'ye

Beşiktaş'ın iki yıldız Fenerbahçe yolunda!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

, 2016’da Beşiktaş’a kaptırdığı Caner ve Gökhan’ı geri istiyor. Yönetim sözleşmesi bitecek olan iki yıldızın menajeriyle görüşecek.

Yaşanan corona kabusuna rağmen yeni sezonun kadro planlamasına tam gaz devam eden F.Bahçe'de gündemin en sıcak iki ismi ve "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" diye sürekli dert yanan Başkan bizzat düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ'LA HENÜZ ANLAŞMA YOK

Yönetim, sezon sonunda serbest kalacak olan iki futbolcunun menajerleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor… Caner ve Gökhan, Beşiktaş'la yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamadı.

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GELİN FUTBOLU BURADA BIRAKIN!

Fener'in iki eski yıldızına, "Gelin futbolu yuvanızda bırakın" diyeceği ifade ediliyor. Ali Koç'un hem Gökhan'ı hem Caner'i takıma kazandırma konusunda çok istekli olduğu öğrenildi.

İKİSİNİN DE YERİNİ DOLDURAMADI

2016 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a kaptırdığı iki yıldızının yerini bir türlü dolduramayan , o günden bu yana savunmanın sağında ve solunda çok büyük sıkıntılar yaşadı.

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