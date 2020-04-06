Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Mauricio Isla yol ayrımına geldi. Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ın deneyimli sağ bek için yeni bir teklif yapacağı iddia edildi. Şilili futbolcu, Boca ile anlaşamaması halinde ülkesine dönecek.

Sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla ile yönetim henüz masaya oturmadı. Şilili sağ bek için Boca Juniors iddiaları devam ediyor. Arjantin basını, Boca'nın Isla'ya yeni bir teklif sunup bu kez transferi bitirmek istediğini bildirdi. Boca olmazsa Isla'nın ülkesinin Universidad de Chile takımına gideceği ileri sürüldü.

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