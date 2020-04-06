06 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Mauricio Isla yol ayrımına geldi. Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ın deneyimli sağ bek için yeni bir teklif yapacağı iddia edildi. Şilili futbolcu, Boca ile anlaşamaması halinde ülkesine dönecek.
Sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla ile yönetim henüz masaya oturmadı. Şilili sağ bek için Boca Juniors iddiaları devam ediyor. Arjantin basını, Boca'nın Isla'ya yeni bir teklif sunup bu kez transferi bitirmek istediğini bildirdi. Boca olmazsa Isla'nın ülkesinin Universidad de Chile takımına gideceği ileri sürüldü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...