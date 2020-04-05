05 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Max Kruse canlı yayında sağlık durumunu açıkladı!

Canlı yayında açıkladı! İşte Max Kruse'nin sağlık durumu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

Son dakika! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kendini karantina altına alan 'nin 10 numarası , ülkesi 'da bir yardım kuruluşuna destek amacıyla Instagram canlı yayınına katıldı. 32 yaşındaki yıldız, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'de corona virüsüne yakalandığı iddia edilen ancak yapılan son testleri negatif çıkan , ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Alman sunucu Janin Ullmann ile Instagram üzerinden bir söyleşi gerçekleştiren Kruse, karantinada geçirdiği günlere ve sağlık durumuna değindi.

'de durumun 'dan daha iyi olduğunu söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" diyen Kruse, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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