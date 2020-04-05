Fenerbahçeli Max Kruse canlı yayında sağlık durumunu açıkladı!
Son dakika! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kendini karantina altına alan Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse, ülkesi Almanya'da bir yardım kuruluşuna destek amacıyla Instagram canlı yayınına katıldı. 32 yaşındaki yıldız, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de corona virüsüne yakalandığı iddia edilen ancak yapılan son testleri negatif çıkan Max Kruse, ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Alman sunucu Janin Ullmann ile Instagram üzerinden bir söyleşi gerçekleştiren Kruse, karantinada geçirdiği günlere ve sağlık durumuna değindi.
Türkiye'de durumun Almanya'dan daha iyi olduğunu söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" diyen Kruse, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
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