06 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hasan Ali çalışıyor

Hasan Ali çalışıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Topuğundaki sakatlığı nedeniyle bu sezon verimli olamayan için lige verilen ara, antrenman açığını giderme fırsatı oldu.

Tecrübeli oyuncu, evinde yaptığı çalışmalarla kondisyon açığını kapatıyor. Kaldırım, idmanlarını sosyal medyada Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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