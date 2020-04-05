Max Kruse: Çok iyiyim

Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı iddia edilen ve evinde karantinada bulunan Alman yıldız Max Kruse, sarı-lacivertli taraftarlara gönderdiği mesajda kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Karantina günlerini evinde geçiren Max Kruse, iyi olduğunu söyledi. Alman futbolcu, taraftarlara gönderdiği mesajda, "Evde spor yapıp, müzik dinliyorum. Boş zamanlarımda ise film izliyorum ve bolca yeni şarkılar keşfediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Evimde mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim" dedi.

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