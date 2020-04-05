05 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Max Kruse: Çok iyiyim

Max Kruse: Çok iyiyim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

'de corona virüsü testi pozitif çıktığı iddia edilen ve evinde karantinada bulunan yıldız , sarı-lacivertli taraftarlara gönderdiği mesajda kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Karantina günlerini evinde geçiren , iyi olduğunu söyledi. futbolcu, taraftarlara gönderdiği mesajda, "Evde spor yapıp, müzik dinliyorum. Boş zamanlarımda ise film izliyorum ve bolca yeni şarkılar keşfediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Evimde mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim" dedi.

Emre Belözoğlu: Birlik olma zamanı haberin devamı

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