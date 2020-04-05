05 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'ya büyük onur

Luiz Gustavo'ya büyük onur
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

'deki performansıyla taraftarın şimdiden sevgilisi olan , 'da unutulamıyor.

Marsilya kariyerinde çok başarılı bir süreç geçiren tecrübeli orta saha, Foot Mercato'da yer alan bir yazıda, Ligue 1 tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları ve onlardan oluşan en iyi 11'e aday gösterildi. Gustavo, listede , Ronaldinho ve Juninho gibi büyük yıldızlarla aynı kategoride yer aldı.

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