Luiz Gustavo'ya büyük onur

Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın şimdiden sevgilisi olan Luiz Gustavo, Fransa'da unutulamıyor.

Marsilya kariyerinde çok başarılı bir süreç geçiren tecrübeli orta saha, Foot Mercato'da yer alan bir yazıda, Ligue 1 tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları ve onlardan oluşan en iyi 11'e aday gösterildi. Gustavo, listede Neymar, Ronaldinho ve Juninho gibi büyük yıldızlarla aynı kategoride yer aldı.

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