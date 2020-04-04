Hidayet Türkoğlu: En sağlıklı kararı vermek için çalışıyoruz
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tivibu ve TRT Spor'un yayınına bağlanarak gündemle ilgili açıklamalarda buldu. Türkoğlu, kimsenin alışık olmadığı ve çok tuhaf bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Tüm dünyanın cevabını bulamadığı süreci biz de yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde kendisine de durumlar anlattık. Bazı şeyler sadece bizlerle bağlantılı değil. Önemli olan bir an önce herkesin sağlığına kavuşması. Federasyon olarak bütün çalışmaları yapıyoruz. Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Kolay bir süreç olmayacak. Ne kadar devam edeceğini de kimse bilmiyor."
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