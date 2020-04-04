04 Nisan 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu: En sağlıklı kararı vermek için çalışıyoruz

Türkoğlu: En sağlıklı kararı vermek için çalışıyoruz
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.04.2020

Türkiye Federasyonu () Başkanı ,  salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Başkanı , Tivibu ve TRT Spor'un yayınına bağlanarak gündemle ilgili açıklamalarda buldu. Türkoğlu, kimsenin alışık olmadığı ve çok tuhaf bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm dünyanın cevabını bulamadığı süreci biz de yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde kendisine de durumlar anlattık. Bazı şeyler sadece bizlerle bağlantılı değil. Önemli olan bir an önce herkesin sağlığına kavuşması. Federasyon olarak bütün çalışmaları yapıyoruz. Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Kolay bir süreç olmayacak. Ne kadar devam edeceğini de kimse bilmiyor."

FIBA açıkladı! Şampiyonlar Ligi ne zaman sonlanacak? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım
NBA oyunculara maaş kesintisi teklifi yaptı NBA oyunculara maaş kesintisi teklifi yaptı
Kevin Durant Afyon Belediyespor'da! Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör