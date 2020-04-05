Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Takımdan ayrılabilir

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de istenilen takviyeleri yapmak için kaynak arayışlarına devam ediliyor. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini geçen Vedat Muriqi'yi elinden çıkararak Kosovalı golcüden yüklü bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan ve Miha Zajc'ın da satış listesine konulacağı öğrenildi. İki oyuncu için kararın yeni teknik direktörün göreve başlamasından sonra verilmesi bekleniyor.

Küresel bir salgına dönüşen corona virüsü nedeniyle evde yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. İlk olarak Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda transfere kaynak yaratmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriqi'yi, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.

Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler, Zajc ve Ozan Tufan'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.

Fanatik'in haberine göre, Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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