05 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Takımdan ayrılabilir

F.Bahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Takımdan ayrılabilir
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun çalışmalarını sürdüren 'de istenilen takviyeleri yapmak için kaynak arayışlarına devam ediliyor. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini geçen Vedat Muriqi'yi elinden çıkararak Kosovalı golcüden yüklü bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde ve Miha Zajc'ın da satış listesine konulacağı öğrenildi. İki oyuncu için kararın yeni teknik direktörün göreve başlamasından sonra verilmesi bekleniyor.

Küresel bir salgına dönüşen corona virüsü nedeniyle evde yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren 'de hareketliliği başladı. İlk olarak 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda transfere kaynak yaratmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriqi'yi, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.

Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler, Zajc ve 'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.

Fanatik'in haberine göre, Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Tuncay Şanlı: F.Bahçe için göreve her zaman hazırım haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Tuncay Şanlı: F.Bahçe için göreve her zaman hazırım Tuncay Şanlı: F.Bahçe için göreve her zaman hazırım
İsmail Kartal o süreci anlattı! Her şey güzel giderken... İsmail Kartal o süreci anlattı! "Her şey güzel giderken..."
Luiz Gustavo'ya büyük onur Luiz Gustavo'ya büyük onur
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör