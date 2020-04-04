04 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor! 1 milyon Euro...

Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor! 1 milyon Euro...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Corona virüsü sebebiyle liglere verilen arada, kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. de önümüzdeki sezonun kadro planlaması yapılırken, kadroya düşünülmeyen isimlerle görüşülmeye başlandı. Bu kapsamda sarı-lacivertliler ile yollarını ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...

'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Türkiye'den ayrılarak kariyerine Almanya'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a takımlarından talip oldu.

Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Tolgay Arslan ile sezon sonu için görüşmelerini sürdüren Alman kulübü, Tolgay'ın yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacak.

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