04 Nisan 2020, Cumartesi
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Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor! 1 milyon Euro...
Corona virüsü sebebiyle liglere verilen arada, kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe de önümüzdeki sezonun kadro planlaması yapılırken, kadroya düşünülmeyen isimlerle görüşülmeye başlandı. Bu kapsamda sarı-lacivertliler Tolgay Arslan ile yollarını ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
Türkiye'den ayrılarak kariyerine Almanya'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf talip oldu.
Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Tolgay Arslan ile sezon sonu için görüşmelerini sürdüren Alman kulübü, Tolgay'ın yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacak.
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