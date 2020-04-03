Fenerbahçe'de sportif direktörlük için Ariedo Braida iddiası

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktörle birlikte sportif direktör arayışları da sürüyor. Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin ayrılığının ardından, yeni bir sportif direktör getirmeyi planlıyor. Bu çerçevede Avrupa futbolunda deneyimiyle ön plana çıkan isimlerle görüşüyor. İlk olarak temas kurulan isim Barcelona'nın eski sportif direktörü...

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Ajansspor'un haberine göre; Koç, iki hafta önce, Ariedo Braida ile görüştü. Braida, İtalyan bir futbol adamı. Sırasıyla önce Monza, ardından Milan ve sonra da FCBarcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. 12 Ağustos 2019'da Barcelona'dan bütünüyle ayrıldı.

Ali Koç'un temsil ettiği grup, Barcelona ile büyük bir sponsorluk anlaşmasına sahip. Koç, bu ilişki nedeniyle kulüp çevresindeki pek çok futbol adamıyla temasını koruyor. Braida ile Barcelona'daki iyi ilişkileri çerçevesinde temas kuran sarı lacivertlilerin başkanı, İtalyan futbol adamıyla birebir görüşerek, uzun süre fikir teatisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından taraflar tekrar görüşmek kaydıyla toplantıyı sonlandırdı.

Barcelona'da Andoni Zubizaretta'nın yerine, 2015-2016 sezonunda sportif direktörlüğe getirilen Ariedo Braida'nın bu görevi çok verimli ve uzun sürmedi.

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Braida şimdi de de Fenerbahçe'nin gündeminde...

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