03 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Josef de Souza'dan Fenerbahçe açıklaması! "Eğer beni istemezlerse..."

Josef'ten Fenerbahçe açıklaması! Eğer beni istemezlerse...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Josef, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum." dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Josef de Souza kariyeriyle alakalı merak edilenlere yanıt verdi. beIN SPORTS'a konuşan tecrübeli futbolcu, Türkiye'ye dönme ihtimaliyle ilgili ise sarı-lacivertli taraftarları üzen bir söylemde bulundu.

İşte Josef'in öne çıkan sözleri:

Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar hayatımın en iyi yılları diyebilirim. 'da Brezilya 'na kadar yükseldim ancak en güzel yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim.

"EN ÖZEL MAÇ GALATASARAY DEPLASMANIYDI"

Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı.

"TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR DAHA ÖNDE"

Bu sezon ve Başakşehir daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur. Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi. Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe'ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe'yi görmek.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜP KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM AMA..."

Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum.

Fenerbahçe'ye Avrupa müjdesi! Gelecek sezon... haberin devamı

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