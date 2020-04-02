Erol Bulut'ta işlem tamam! Sürpriz yardımcı...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada çalışmalarını evde yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken sarı-lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u yeni sezonda takımın başında getireceği ve yardımcılıklarını da Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı'nın yapacağı iddia edildi.

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları başladı. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarında ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşma sağladığı belirtildi. Bulut'un yardımcılıklarını ise Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı'nın yapacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşan Hürriyet Gazetesi muhabiri Süleyman Arat, "Yönetim ve ağabey pozisyonunda olan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi isimler teknik direktör için tabiri caizse kafa patlatıyor. Gizliden gizliye görüşmelerin yapıldığını duyuyoruz. Erol Bulut'un göreve geleceği ciddi şekilde konuşuluyor. Yardımcılarının ise Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı olacağını düşünüyorum. Emre Belözoğlu ise futbolu bırakırsa idari menajer olarak yer alacak. Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Stadı'ndaki ofiste olduğunu insanlarla temas etmeden sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını buradan yürüttüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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