02 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut'ta işlem tamam! Sürpriz yardımcı...

Erol Bulut'ta işlem tamam! Sürpriz yardımcı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada çalışmalarını evde yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren 'de teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken sarı-lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u yeni sezonda takımın başında getireceği ve yardımcılıklarını da ve 'nın yapacağı iddia edildi.

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen 'de yeni sezon çalışmaları başladı. ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarında ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşma sağladığı belirtildi. Bulut'un yardımcılıklarını ise ve 'nın yapacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşan Hürriyet Gazetesi muhabiri Süleyman Arat, "Yönetim ve ağabey pozisyonunda olan ve Volkan Demirel gibi isimler teknik direktör için tabiri caizse kafa patlatıyor. Gizliden gizliye görüşmelerin yapıldığını duyuyoruz. Erol Bulut'un göreve geleceği ciddi şekilde konuşuluyor. Yardımcılarının ise Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı olacağını düşünüyorum. Emre Belözoğlu ise futbolu bırakırsa idari menajer olarak yer alacak. Başkan 'un Fenerbahçe Stadı'ndaki ofiste olduğunu insanlarla temas etmeden sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını buradan yürüttüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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