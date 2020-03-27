Adil Rami: Merhaba dedik sonra ayrıldık

Fenerbahçe'den Rusya'nın Sochi takımına transfer olan Adil Rami, Instagramda yaptığı canlı yayında sarı-lacivertli takımdan neden bu kadar çabuk ayrıldığı sorusuna cevap verdi.

Fransız stoper, "Bilmiyorum. Futbolda hızlı gelişen şeyler var, bunları sonra açıklarım. Fenerbahçe'de ne olduğunu muhtemelen kitabımda okuyacaksınız. Başkanla, hocayla, oyuncularla her şey iyi geçmişti. Merhaba dedik, sonra ayrıldık ancak bir problem yok" sözlerini kullandı. 34 yaşındaki Adil Rami, Fenerbahçe'de sadece 7 maça çıkabildi.

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