27 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Adil Rami: Merhaba dedik sonra ayrıldık

Adil Rami: Merhaba dedik sonra ayrıldık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

'den Rusya'nın Sochi takımına transfer olan , Instagramda yaptığı canlı yayında sarı-lacivertli takımdan neden bu kadar çabuk ayrıldığı sorusuna cevap verdi.

Fransız stoper, "Bilmiyorum. Futbolda hızlı gelişen şeyler var, bunları sonra açıklarım. 'de ne olduğunu muhtemelen kitabımda okuyacaksınız. Başkanla, hocayla, oyuncularla her şey iyi geçmişti. Merhaba dedik, sonra ayrıldık ancak bir problem yok" sözlerini kullandı. 34 yaşındaki , Fenerbahçe'de sadece 7 maça çıkabildi.

Emre Belözoğlu'ndan haberin devamı

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