26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenebahçeli yıldız Ferdi Kadıoğlu'na Cocu kancası

Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Lige verilen corona virüs arası nedeniyle sadece çalışmalarını yürüten , bir yandan gelecek oyunculara karar verirken, diğer yandan da gönderilecek oyuncu listesini düzenliyor. Öte yandan , elindeki mevcut kaliteli isimleri tutarak gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilerin genç yeteneği , elde tutulması zor bir seçenek gibi gözüküyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre Ferdi'yi, eski hocası istiyor! İşte detaylar...

'de flaş gelişmesi... Yaz transfer sezonunda geleceğin takımını inşa etmek isteyen , kötü bir sürprizle karşılaşabilir.

Geçtiğimiz sezon takımı NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilen , özellikle bu sezon 'dan attığı gollerle takımını sırtladı. Genç yetenek, oyuna girdiği neredeyse her maçta ağları sarsarken, Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara sürpriz bir iddia İngiliz basınından geldi. Aktarılanlara göre Ferdi Kadıoğlu, gelecek sezondan itibaren 'de forma giyebilir.

COCU ONU İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre geçtiğimiz sezon bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Philip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor.

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