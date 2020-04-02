02 Nisan 2020, Perşembe
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Devler Ligi umudu!
Liglerin bu sezon iptal edilmesi halinde birçok farklı senaryo konuşuluyor. Avrupa Kupaları'na katılacak takımların son 5 sezonda aldıkları puanlara bakılarak belirlenmesi de bunlardan birisi. Böyle bir durumda ise Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı doğacak.
Liglerin bu sezon iptal edilmesi halinde birçok farklı senaryo konuşuluyor. Avrupa Kupaları'na katılacak takımların son 5 sezonda aldıkları puanlara bakılarak belirlenmesi de bunlardan birisi. Böyle bir durumda ise Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı doğacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde topladığı 31.500 puanla, Beşiktaş'ın (54.000) ardından ikinci sırada yer alıyor.
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