02 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Devler Ligi umudu!

Devler Ligi umudu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Liglerin bu sezon iptal edilmesi halinde birçok farklı senaryo konuşuluyor. 'na katılacak takımların son 5 sezonda aldıkları puanlara bakılarak belirlenmesi de bunlardan birisi. Böyle bir durumda ise Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı doğacak.

Liglerin bu sezon iptal edilmesi halinde birçok farklı senaryo konuşuluyor. 'na katılacak takımların son 5 sezonda aldıkları puanlara bakılarak belirlenmesi de bunlardan birisi. Böyle bir durumda ise Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı doğacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde topladığı 31.500 puanla, 'ın (54.000) ardından ikinci sırada yer alıyor.

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